PSG gana su primera Supercopa de Europa al vencer al Tottenham por penales
Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).
Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino Cuti Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y el portugués Gonçalo Ramos (90+4), para llevar el pulso directamente a unos penales donde el campeón de Europa tuvo más puntería.
DEFINICIÓN POR PENALES
Tottenham (3): Dominic Solanke (GOL), Rodrigo Bentancur (GOL), Micky Van de Ven (ATAJÓ CHEVALIER), Mathys Tel (FALLÓ), Pedro Porro (GOL)
PSG (4): Vitinha (FALLÓ), Gonçalo Ramos (GOL), Ousmane Dembélé (GOL), Lee Kang-in (GOL), Nuno Mendes (GOL)