Allanamiento en una vivienda de Bahía: un detenido y secuestro de cocaína y objetos robados

La Policía realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad ordenado por la titular del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudia Olivera.

La medida surgió tras una denuncia radicada el pasado 10 de agosto por el robo de dos bicicletas en calle Segunda Tucumán al 2700.

Las cámaras del centro de monitoreo fueron clave para la investigación y permitieron allanar una vivienda en calle Pacífico al 1500.

En el lugar se secuestraron herramientas de mano, una bomba de agua, una bicicleta rodado 29 marca Gribom, taladros, destornilladores eléctricos, amoladoras, rotomartillos, una soldadora, llaves de mano, y otros elementos de construcción. También se recuperó una puerta de chapa denunciada como robada en julio por un vecino del barrio Noroeste.

Durante el operativo se incautó además una bocha de cocaína y fue detenido el morador, Hugo Alberto Grimalt, de 36 años, quien ya había sido allanado y detenido meses atrás en otra causa.

El sujeto, que además incumplía una restricción de acercamiento hacia su expareja, fue aprehendido y trasladado a la seccional Séptima, acusado de encubrimiento, desobediencia, infracción a la Ley de Estupefacientes y averiguación de procedencia.

Desde la comisaría invitan a los vecinos que hayan sido víctimas de robos a acercarse a la dependencia, ubicada en Carlos Astrada 3196 esquina Rigamonti, para reconocer los objetos secuestrados.