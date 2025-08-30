Secuestran varios autos en el barrio Las Perdices durante operativo policial

Personal de la comisaría Séptima junto a efectivos de la Policía Local, la UTOI y Control de Tránsito Urbano, llevó adelante un fuerte operativo en el barrio Las Perdices, ubicado sobre la autovía Atilio Fruet, frente a los barrios Solares Norte, La Cañada y La Reserva.

El lugar comenzó a ser usado por jóvenes en el último tiempo para juntarse con sus vehículos y motos y ocasionaban todo tipo de ruidos molestos.

Como resultado del operativo, se secuestraron 11 automóviles por distintas infracciones.

Desde la seccional Séptima informaron que estos controles continuarán con el objetivo de desalentar este tipo de reuniones.