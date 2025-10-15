Allanan un domicilio en José León Suárez por un caso de grooming ocurrido en Bahía Blanca

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 20, el Juzgado de Garantías Nº 3 de Bahía Blanca ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en la localidad de José León Suárez, provincia de Buenos Aires, en busca de mayores elementos de prueba respecto de un hecho de grooming del cual resultó víctima una menor de Bahía Blanca.

La causa se inició por la denuncia de la madre de la joven de 15 años, quien refirió que su hija estaba manteniendo conversaciones de índole sexual a través WhatsApp e Instagram y que en ese contexto se habían remitido imágenes y recibido otras por parte de sus interlocutores.

A través de las tareas investigativas se logró individualizar a uno de los perfiles, cuyo titular poseía domicilio en esa localidad de la Provincia, por lo que se solicitó el allanamiento de la vivienda ubicada en calle Biarritz al 3000.

En esos contactos, la persona instaba a la menor a realizar y enviar imágenes íntimas, además de insistir con encuentros personales para atentar contra su integridad sexual.

Personal de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal concretó el procedimiento, logrando secuestrar un teléfono celular que será sometido a peritajes.