Allanaron dos domicilios por el robo de una moto

Efectivos de la comisaría Séptima realizaron ayer dos allanamientos en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta marca Keller 150 cc, color verde y gris, sustraída el pasado miércoles 22 de la primera cuadra de calle Primero de Mayo.

Por orden del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado de Garantías del Joven N° 2, se llevaron a cabo procedimientos en Teniente Farías 2840 y Paunero 2886.

En el primer domicilio se secuestraron elementos de interés para la causa y prendas de vestir pertenecientes a los imputados, mientras que el segundo allanamiento arrojó resultados negativos.