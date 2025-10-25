Violento robo en calle Vieytes: allanamientos y secuestros

Personal de la comisaría Séptima continúa con la investigación de un violento robo ocurrido el pasado 20 del corriente mes en horas de la noche, en una vivienda de calle Vieytes al 3600.

En el hecho, una pareja ingresó al domicilio, agredió a golpes al propietario, identificado como Alfredo Humberto Nekulman, de 61 años, y le sustrajo 3.800 dólares estadounidenses y 350.000 pesos en efectivo.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y con la colaboración del Centro Único de Monitoreo, el personal del Gabinete Técnico Operativo logró avanzar en la causa.

En tanto, por orden del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Guillermo Mercuri, se realizaron dos allanamientos.

El primero tuvo lugar en calle Malvinas 320, donde fue aprehendido Héctor Eduardo Chatag, de 46 años, tras encontrarse marihuana entre sus pertenencias.

El segundo procedimiento se efectuó en calle Holdich 2062, donde se secuestraron 350.000 pesos y 2.800 dólares en efectivo.

Además, fue aprehendido Fernando Salamanca, de 54 años, por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, al hallarse en su poder una escopeta calibre 20 y una caja de cartuchos del mismo calibre sin documentación.

Los imputados principales no se encontraban presentes durante los allanamientos y se continúa trabajando para lograr su detención.