Esclarecen varios robos en el barrio Villa Belgrano

El personal de la comisaría Séptima logró esclarecer tres robos ocurridos en Villa Belgrano el pasado 21 del corriente mes, entre la medianoche y las 7.

Tras amplias tareas de investigación y el análisis de cámaras de seguridad, por orden del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en Alvarado 3444, donde reside uno de los imputados, un menor de 16 años con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante el procedimiento se secuestró un termotanque marca Sherman de 55 litros, sustraído de una vivienda de calle Karacachoff al 700, donde resultó damnificada una vecina identificada como Ester Pirul.

Los otros robos se registraron en calles Karacachoff al 1000 y Alfonsina Storni al 3500.

Además, se incautó ropa de vestir utilizada en la comisión de los hechos.