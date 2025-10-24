Río Negro: murió un hombre tras impactar contra un acoplado desprendido de un camión

Un hombre murió y su esposa resultó gravemente herida tras chocar contra un acoplado que se había desprendido de un camión sobre la ruta nacional 23, en Río Negro.

El impacto fue a la altura del paraje Nahuel Niyeu, en las inmediaciones de la localidad rionegrina de Valcheta.

Según informaron fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas cuando, por causas que aún se investigan, el acoplado, que transportaba fardos, se soltó del camión y quedó atravesado sobre la calzada.

El conductor del auto no logró esquivarlo y colisionó de lleno contra la estructura.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor fallecido en el accidente era Raúl Ernesto Vecini, oriundo de Laprida, provincia de Buenos Aires.

En el vehículo circulaban Vecini y una mujer que está grave, internada en la terapia intensiva de una clínica de Viedma, de acuerdo a la información obtenida por el diario Río Negro.

Personal de la Policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar los peritajes correspondientes y establecer las causas del desprendimiento.

Durante varias horas, el tránsito sobre la ruta 23 permaneció interrumpido parcialmente hasta que se retiraron los vehículos involucrados y se despejó la calzada.