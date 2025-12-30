Allanaron la Unidad Penal 4 por dos causas de defraudaciones informáticas

En el marco de dos investigaciones realizadas por la fiscalía Nº 20, el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó el allanamiento y la requisa de las celdas en las que se encuentran alojados dos internos de la Unidad Penal Nº4 de Bahía Blanca por su presunta participación en defraudaciones informáticas.

De acuerdo a las investigaciones, uno de ellos se contactó con una joven -quien tiene una discapacidad intelectual- y comenzó a mantener una relación en la cual le llevaba mercadería y otros elementos al penal hasta llegar a utilizar su billetera virtual, a través de la cual cometía defraudaciones.

La víctima de una de esas maniobras denunció que intentó comprar una consola PlayStation 4, se contactó por Marketplace de Facebook y realizó diversas transferencias a la cuenta de la joven, dinero que más tarde se reenviaba a la billetera virtual del recluso.

La otra causa se inició el 2 de diciembre de 2025 cuando una persona observó una publicación en Marketplace anunciando la venta de una de una consola PlayStation 4 junto con tres juegos y dos joysticks, se contactó por WhatsApp para coordinar la adquisición y, a su vez, le enviaron otro número de teléfono de un comisionista quien sería el responsable de trasladar la compra desde Coronel Pringles a Bahía Blanca por 30.000 pesos.

El hombre realizó la transferencia del dinero, al no recibir el producto ni otros contactos, entendió que había sido estafado y realizó la denuncia.

De las investigaciones realizadas se logró determinar que uno de los teléfonos era de una persona que estaba alojada en el penal y la cuenta receptora pertenecía a otro interno.

En el procedimiento realizado por personal de la División Cibercrimen Región interior Sur, quienes lograron secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación.