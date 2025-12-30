Condenan a un hombre a 5 años de prisión por vender cocaína y marihuana

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó en juicio abreviado a Luciano David López a la pena de 5 años de prisión por haber tenido y vendido droga en Monte Hermoso.

La causa se inició cuando se llevó a cabo un allanamiento en la casa del acusado, ubicada en el barrio Abraham casa 62, en torno a un robo.

En ese marco, los efectivos encontraron droga dentro de la vivienda y de los teléfonos secuestrados surgieron numerosas conversaciones que dieron cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba.

Con las pruebas recolectadas, el Tribunal entendió que quedó acreditado que López comercializó cocaína y marihuana, en dosis fraccionadas a potenciales consumidores, al menos en el período comprendido entre el 31 de mayo de 2024 y el 10 de septiembre de 2024.

Además, se acreditó que tuvo en su poder con fines de comercialización la droga que fue encontrada en distintas partes de su casa por parte de personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso en el allanamiento que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2024.