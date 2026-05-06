Allanaron una casa de Tornquist por distribución de material de abuso infantil

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó el allanamiento y secuestro de material probatorio en torno a una causa por producción de material de abuso sexual infantil.

El expediente se inició en junio de 2024 tras recibirse un alerta de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) que informaba que un usuario determinado compartió un video con contenido de explotación sexual infantil a través de la red social Facebook.

En el video se observa a una niña menor de 13 años mientras era sometida por un adulto de sexo masculino, lo cual activó los dispositivos de alerta.

Esa información fue remitida a la fiscalía con jurisdicción en el lugar para que lleve a cabo las tareas investigativas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur realizó el procedimiento en calle Italia al 700 de Tornquist y secuestró dos teléfonos celulares que ahora serán peritados.