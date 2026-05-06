miércoles, mayo 6, 2026
Policiales

Allanaron una casa de Tornquist por distribución de material de abuso infantil

De La Bahía 915

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó el allanamiento y secuestro de material probatorio en torno a una causa por producción de material de abuso sexual infantil.

El expediente se inició en junio de 2024 tras recibirse un alerta de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) que informaba que un usuario determinado compartió un video con contenido de explotación sexual infantil a través de la red social Facebook.

En el video se observa a una niña menor de 13 años mientras era sometida por un adulto de sexo masculino, lo cual activó los dispositivos de alerta.

Esa información fue remitida a la fiscalía con jurisdicción en el lugar para que lleve a cabo las tareas investigativas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur realizó el procedimiento en calle Italia al 700 de Tornquist y secuestró dos teléfonos celulares que ahora serán peritados.

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