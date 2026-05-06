miércoles, mayo 6, 2026
Policiales

Condenan a dos hombres por asaltar a otro con un cuchillo en la vía pública

De La Bahía 915

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó -en juicio abreviado- a Xavier Nicolás Alvarado Barra y a Martín José Benavides a la pena de 5 años de prisión por haber asaltado a un joven en la vía pública y amenazarlo con un cuchillo.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 20 de julio de 2025 cuando los acusados interceptaron a un hombre, a quien tomaron por detrás del cuello, lo intimidaron apoyándole un cuchillo de 10 centímetros de hoja en las costillas, mientras le exigían todas sus pertenencias.

Finalmente, Alvarado Barra y Benavides le sustrajeron un teléfono celular, una riñonera negra con distintos elementos y unos auriculares inalámbricos, y luego se fugaron.

Tras el aviso al 911, los acusados fueron identificados en avenida Pringles al 300 con los elementos que le habían robado al joven y el cuchillo que utilizaron para llevar a cabo la sustracción.

Alvarado Barra y Benavides fueron condenados como coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma.

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