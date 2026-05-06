Tormenta en Bahía Blanca: Defensa Civil recibió 35 llamados

El municipio de Bahía Blanca informó que “hasta el momento se registraron 35 llamados a Defensa Civil, sin reportes de situaciones de gravedad” por la tormenta que afecta al distrito desde esta mañana.

Durante las últimas horas se registró una precipitación que osciló entre los 30 y los 46 milímetros en distintos puntos de la ciudad en un corto período de tiempo, con alta intensidad, lo que generó anegamientos temporarios en distintos sectores.

“Los lugares fueron drenando conforme disminuyó gradualmente el registro”, expresó una fuente oficial.

“Continuamos con el monitoreo permanente de la situación y el seguimiento de los distintos puntos de la ciudad, en coordinación con Defensa Civil, Monitoreo, Tránsito, las delegaciones y demás equipos de emergencia”, amplió.

Luego, solicitó a la comunidad “mantener las precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y mantenerse informada a través de los canales oficiales”.

FOTO: Christian Darío Puglisi