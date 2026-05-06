Gentili advirtió sobre los proyectos de desregulación: “No son buenas ideas”

Rafael Gentili, el actual presidente del Colegio de Abogados, fue reelecto y cumplirá su tercer mandato. Sobre esto habló con ContraReloj por De La Bahía y sostuvo que “fue un apoyo muy fuerte a nuestra lista que viene conduciendo los destinos del Colegio hace mucho tiempo”.

Sobre el proceso de elecciones destacó que “la lista opositora son colegas que ejercen la profesión y que participan de la vida del colegio” y que “vieron conveniente proponer otra alternativa. Nosotros hicimos todo lo posible para oficializar la lista y que tengan una opción distinta al oficialismo”.

Además, señaló que una de las preocupaciones es “estar atentos a los embates de contra todos los colegios profesionales en general y el de la abogacía en particular”.

“Se habla permanentemente de desresgulación, eliminación de obligatoriedad, matrícula única y cuando uno está dentro de las instituciones se da cuenta que no son buenas ideas”, afirmó.

Por último, mencionó que es imperioso que el poder ejecutivo y legislativo avancen con el nombramiento de los candidatos para el Poder Judicial ya que “los jueces tienen que subrogar a otros juzgados y los recursos son escasos”.

“Cuando uno no solo tiene que atender su juzgado y uno ajeno, se torna complicado”, agregó.