miércoles, mayo 6, 2026
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Suspenden todas las actividades presenciales en Monte Hermoso por el alerta naranja

De La Bahía Noticias

Debido al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso, informó que “se determinó la suspensión de todas las actividades presenciales a partir del mediodía de hoy, incluidas las actividades escolares en todos los niveles”.

El objetivo es resguardar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad ante las condiciones climáticas previstas.

Se solicitó “a vecinas y vecinos extremar las precauciones, evitar la circulación innecesaria y mantenerse informados a través de los canales oficiales”.

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