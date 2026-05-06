Demoran a dos personas que amenazaron a sus vecinos

El Comando de Patrullas demoró a dos personas en Los Naranjos al 2200 durante un confrontación vecinal.

Se informó que Matías Ezequiel Leguizamón Báez (30) desafió a pelear a otro vecino frente a los efectivos policiales e ingresó posteriormente al patio de la vivienda con una regla de acero para agredirlo.

En simultáneo, Marcela Inés Crispín (38) amenazó de muerte a la esposa del damnificado, situación que fue advertida por el personal interviniente.

Durante el procedimiento también se secuestró un cuchillo hallado en la vía pública y de la regla de acero utilizada en el hecho, elementos reconocidos por las víctimas.

Los aprehendidos fueron trasladados a una comisaría por amenazas agravadas, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.