Allanaron una vivienda de Bahía Blanca por un caso de grooming

En el marco de una investigación realizada por la Fiscalía Nº 20 a cargo de Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó el allanamiento de una vivienda para secuestrar el teléfono celular de una persona acusada de contactar a un menor de edad por Instagram con el objetivo de atentar contra su integridad sexual.

El procedimiento fue realizado por personal de Ciberdelitos Región Interior Sur en calle Manzana de las Luces al 800 de Bahía Blanca, donde lograron obtener el aparato que será peritado en busca de mayores elementos de interés para la investigación.

La denuncia fue radicada el pasado 9 de abril por el papá de la víctima de 14 años, quien aportó las conversaciones de índole sexual que el hombre había mantenido con el menor.

A su vez, solicitó la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto hacia su hijo, medida que fue otorgada por la Justicia de Garantías.

Se investiga el delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales.