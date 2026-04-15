Condenaron a un hombre por abusar de dos hermanas en Tres Arroyos

El Tribunal Oral de Tres Arroyos condenó a un hombre a la pena de 7 años de prisión, por haber abusado de dos niñas -hermanas menores de su pareja- en la localidad de Tres Arroyos.

Según la causa investigada por la fiscal Natalia Ramos, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021 cuando el hombre sometió a una de la víctima -que tenía entre 14 y 15 años – a distintas situaciones abusivas hasta accederla de manera carnal.

Además, entre los años 2021 y 2024, el acusado le exhibió fotografías de sus partes íntimas y en dos oportunidades le exhibió su pene a la hermana de la víctima anterior – que tenía entre 10 y 13 años -, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de su edad y de la relación familiar (se trataba de su cuñado).

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso canal y exhibiciones obscenas.