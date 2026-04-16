jueves, abril 16, 2026
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Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES realizará cortes de energía en dos sectores de la ciudad por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Dorrego, Las Heras, Yrigoyen.

– de 9:30 a 16 en el cuadrante comprendido por las calles Belisario Roldán, Blandengues, Fortín Carhué, Ricchieri.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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