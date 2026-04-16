Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES realizará cortes de energía en dos sectores de la ciudad por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Dorrego, Las Heras, Yrigoyen.

– de 9:30 a 16 en el cuadrante comprendido por las calles Belisario Roldán, Blandengues, Fortín Carhué, Ricchieri.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.