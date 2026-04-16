Dos allanamientos por el robo de una moto y una bicicleta: secuestraron un arma y droga

Personal de la Comisaría Segunda realizó ayer por la tarde dos allanamientos en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta y una bicicleta ocurrido el 7 de este mes en Vicente López al 1400.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza Claudia Olivera y se llevaron a cabo junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El primero de los procedimientos se realizó en Alvarado 3569, donde se secuestró una motocicleta negra, que tenía pedido de secuestro por robo desde el 9 de marzo de 2026. El rodado había sido sustraído en Alvear 1768, en jurisdicción de la Comisaría Séptima.

En ese domicilio, donde también se secuestró una escopeta calibre 14 sin documentación y una bocha de clorhidrato de cocaína. fue aprehendido Denis Joel Montenegro por infracción al artículo 189 bis, a la Ley 23.737 y encubrimiento.

El segundo allanamiento se concretó en Zelarrayán 2950, donde fue aprehendida María Rosa Aimé Álvarez.

Según se informó, en la vivienda funcionaba un punto de venta de droga.

Durante el procedimiento se incautaron cajas con cogollos de marihuana, seis frascos con la misma sustancia, ramas de cannabis sativa colgadas para secado y envoltorios fraccionados para la venta.

Ambas personas quedaron detenidas y alojadas en la Comisaría Segunda.