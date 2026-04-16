Confirman las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera División.

Franco Rinaldi (La Armonía), Agustín Dolagaray (Olimpo), Eric Lischeske (Huracán) y Franco Aroca (Sansinena) fueron penados con tres fechas.

En tanto, Mateo Rincón (San Francisco), Juan Mazzella (Libertad) y Danilo Cecchi (Pacífico BB) fueron sancionados por dos fechas.

Finalmente, el Tribunal impuso una fecha de suspensión a Tomas Pardo (Liniers), Javier Menéndez (Pacífico BB), Santino Scaglione (Liniers), Santiago Skliar (Olimpo) y Luciano Zinni (Sansinena).