jueves, abril 16, 2026
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Confirman las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera División.

Franco Rinaldi (La Armonía), Agustín Dolagaray (Olimpo), Eric Lischeske (Huracán) y Franco Aroca (Sansinena) fueron penados con tres fechas.

En tanto, Mateo Rincón (San Francisco), Juan Mazzella (Libertad) y Danilo Cecchi (Pacífico BB) fueron sancionados por dos fechas.

Finalmente, el Tribunal impuso una fecha de suspensión a Tomas Pardo (Liniers), Javier Menéndez (Pacífico BB), Santino Scaglione (Liniers), Santiago Skliar (Olimpo) y Luciano Zinni (Sansinena).

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