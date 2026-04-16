Cómo avanza la construcción de los nuevos puentes del canal Maldonado

El municipio de Bahía Blanca informó que continúan desarrollándose tareas claves en el marco de la obra de refuncionalización del canal Maldonado y que la actual etapa está enfocada en la construcción de los puentes de Pampa Central y Don Bosco.

En el sector de Pampa Central se completaron las tareas de relocalización de servicios que permiten avanzar con los trabajos de pilotaje, paso necesario para la fundación del nuevo puente.

En paralelo, sobre Don Bosco se ejecutan tareas de adecuación de redes de gas y agua fundamentales para liberar el área y dar inicio en los próximos días a la demolición de la estructura existente.

Estas intervenciones “forman parte de una secuencia técnica indispensable para poder avanzar con la construcción integral del nuevo canal y mejorar la seguridad hidráulica de la ciudad”.