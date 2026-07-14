Alta presencia policial para garantizar máxima seguridad en el Inglaterra-Argentina

La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, para asegurar medidas de alta seguridad y garantizar que, como se ha visto a lo largo del torneo, el partido se desarrolle en un clima pacífico dentro y fuera del campo, informó el organismo que rige el fútbol mundial.

“La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas”, dice la nota.

“Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas”, añade.

“Hasta la fecha, el torneo ha tenido un ambiente excepcional tanto dentro de los estadios como en las ciudades anfitrionas, con aficionados de distintos países reuniéndose pacíficamente y celebrando juntos. No se han registrado incidentes importantes, y la FIFA espera que este espíritu de unidad y respeto continúe”, subrayó la FIFA.