La Estación, dueño del Apertura en el Futsal de la Liga del Sur

En la final de Playoffs, La Estación, el conjunto que conduce Jorge Torres, derrotó a Villa Mitre por penales y se adjudicó el primer tramo de la temporada correspondiente a la división superior.

Luego de igualar 2 a 2 ante el tricolor en el tiempo regular, el naranja se impuso por 4 a 3 en la tanda y cerró el semestre con el premio mayor.

Durante los 40 minutos reglamentarios, Jonatan Carunchio anotó dos veces para el vencedor, mientras que Luciano Laborde y Agustin Pullini convirtieron para los dirigidos por Ramiro Jara Pinto.

De este modo, el ferroviario, que venía de dominar de punta a punta la fase regular del certamen, se quedó con el primer tramo de la competencia y se aseguró un lugar en la final por el titulo de la temporada.