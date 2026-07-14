miércoles, julio 15, 2026
Golazo HD

La Estación, dueño del Apertura en el Futsal de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

En la final de Playoffs, La Estación, el conjunto que conduce Jorge Torres, derrotó a Villa Mitre por penales y se adjudicó el primer tramo de la temporada correspondiente a la división superior.

Luego de igualar 2 a 2 ante el tricolor en el tiempo regular, el naranja se impuso por 4 a 3 en la tanda y cerró el semestre con el premio mayor.

Durante los 40 minutos reglamentarios, Jonatan Carunchio anotó dos veces para el vencedor, mientras que Luciano Laborde y Agustin Pullini convirtieron para los dirigidos por Ramiro Jara Pinto.

De este modo, el ferroviario, que venía de dominar de punta a punta la fase regular del certamen, se quedó con el primer tramo de la competencia y se aseguró un lugar en la final por el titulo de la temporada.

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