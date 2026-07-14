Monte Hermoso: especialistas trabajan en un plan para recuperar el frente costero tras el temporal

Sandra Botté, directora del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), habló en Contra Reloj por DE LA BAHÍA, sobre el avance de las obras en el frente costero de Monte Hermoso luego del último temporal ocurrido en Mayo del 2026.

“Todavía no hay nada definido porque estamos trabajando en eso, pero hemos avanzado en un primer informe para hacerle llegar al municipio de Monte Hermoso, donde explicamos las causas de las ciclogénesis, los daños que causan y cómo se pueden remediar”, mencionó.

Además, sostuvo que “la idea es trabajar para ver cuál es la solución que se pueda ver lo mas rápido posible, hacer un control de daños sobre algunas cosas no sirvieron y otras que se podrían reutilizar a futuro, teniendo en cuenta que la parte más difícil es recuperar la arena que se perdió”.

“Lo que le importa al turismo es lo que Monte Hermoso le puede brindar turísticamente. La recuperación se va a dar, pero hay cosas que van a llevar más tiempo que otras”, destacó Botte para dejar tranquilos a quienes planean sus vacaciones en la localidad balnearia.

Por último, afirmó que estos fenómenos de ciclogénesis se van a seguir dando en el tiempo y que serán “iguales o de menor gravedad” porque que “estamos ante un cambio climático muy grande”.