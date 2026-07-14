En la previa de la semifinal del Mundial FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra, la diputada nacional de Unión por la Patria Raquel “Kelly” Olmos afirmó que “el conflicto que tenemos con Gran Bretaña permanece muy vigente en el sentimiento de todos los argentinos”.

En diálogo con AM 1190, la diputada respaldó la iniciativa impulsada por su par Guillermo Michel para que el Gobierno brinde explicaciones sobre el paso del patrullero británico HMS Medway por el Mar Argentino y reclamó que el Congreso cite al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Petri.

La legisladora sostuvo que existen “versiones contradictorias” sobre si la embarcación informó su recorrido a las autoridades argentinas y advirtió que el episodio “afecta la soberanía argentina” en el marco del reclamo por las Islas Malvinas y de la importancia estratégica que adquirió el Atlántico Sur en el actual escenario geopolítico.