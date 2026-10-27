Amnistía Internacional denunciará a Milei ante la ONU por los ataques a periodistas

Amnistía Internacional denunciará al presidente Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los ataques e intimidaciones contra cinco periodistas que informaron sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La organización anunció que presentará las denuncias durante esta semana, luego de que el mandatario calificara de “ensobrados”, “corruptos” y “mercenarios de la mentira” a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. También afirmó que quienes debían “quemarse en la hoguera” eran los periodistas mencionados.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que las expresiones presidenciales elevan la hostilidad hacia la prensa y pueden generar un clima de intimidación y nuevas agresiones.

Los dichos se produjeron después de que la Justicia argentina dictara el sobreseimiento de Milei en la causa vinculada con $LIBRA, la criptomoneda que el presidente promocionó en sus redes sociales antes de que su valor colapsara y afectara a miles de inversores.

Amnistía Internacional advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también cuestionó los ataques del mandatario contra periodistas en redes sociales y discursos públicos.