Identifican un mecanismo vinculado al deterioro cognitivo asociado a una dieta rica en grasas

Una investigación identificó un mecanismo relacionado con las alteraciones neurodegenerativas y el deterioro cognitivo provocados por el consumo continuado de una dieta rica en grasas. El estudio señala a la proteína pleiotrofina y a su receptor RPTPB/Z como componentes vinculados a estos efectos.

El trabajo, publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, analizó cómo este tipo de alimentación afecta distintas estructuras y funciones cerebrales. Para ello, los investigadores estudiaron el comportamiento, la capacidad cognitiva y los procesos neuroinflamatorios en animales.

Los resultados mostraron alteraciones cognitivas y cambios en el tejido cerebral asociados a la dieta. Además, mediante técnicas genéticas y farmacológicas, los científicos observaron que la modulación de la señalización de esta vía redujo la neuroinflamación y previno el deterioro cognitivo en los modelos estudiados.

El investigador Gonzalo Herradón, quien lideró el trabajo junto a María del Pilar Ramos, destacó que los hallazgos abren nuevas perspectivas para desarrollar estrategias terapéuticas destinadas a proteger la función cerebral en personas con obesidad y otras alteraciones metabólicas.

Los autores consideran que la pleiotrofina podría convertirse en una posible diana terapéutica para abordar las consecuencias de las alteraciones metabólicas sobre la salud cerebral.