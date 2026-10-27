El municipio de Bahía Blanca sorteará 156 lotes con servicios en tres barrios

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que a través del programa Apoyo Habitacional se sortearán 156 lotes con servicios en los barrios Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White, con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires.

Según informó en su cuenta de X, la iniciativa busca dar “un paso más para que más familias bahienses puedan tener su casa propia”.

La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre y se realiza mediante la aplicación MiBahía, en la sección Apoyo Habitacional.

Los requisitos son: ser mayor de edad, contar con al menos dos años de residencia en Bahía Blanca y no poseer propiedades a nombre propio.

El lote se adquiere con un anticipo de $1.000.000 y el saldo se abona en 48 cuotas que comienzan a pagarse 24 meses después de la entrega.

En ese período, cada familia deberá construir un módulo habitacional de al menos 30 m².El sorteo público se realizará el 9 de diciembre, a las 10, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Colón 80).

Las consultas pueden realizarse por WhatsApp al 291 520 6920 o de manera presencial en Chiclana 453, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

“Seguimos generando oportunidades para que más familias puedan proyectar su futuro en Bahía”, expresó el intendente.