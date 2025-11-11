Incendio en el Hiper: el comunicado oficial de la Cooperativa Obrera

La Cooperativa Obrera emitió un comunicado esta mañana luego del incendio que afectó al Hiper de calle Aguado.

“Informamos a asociados y consumidores que aproximadamente a las 7.40 del martes 11 de noviembre se inició un foco de incendio en un área de servicio del Hiper de Aguado en Bahía Blanca, que aun no había abierto las puertas al público.

“Dicho evento activó automáticamente la red contra incendios del sector afectado y el disparo de la alarma de incendios del local, por lo que inmediatamente el personal ejecutó los protocolos contra incendios que disponen, entre otras cosas, de la inmediata evacuación de todo el personal propio y del tercerizado, y paralelamente el llamado a bomberos y Defensa Civil.

“Como resultado de este accionar, absolutamente todas las personas que se encontraban dentro del edificio se evacuaron con éxito, evitando heridos, que es el principal objetivo cuando ocurren este tipo de eventos.

“La llegada de bomberos y Defensa Civil fue casi inmediata y trabajaron principalmente sobre el entre piso y techo de algunas áreas de servicio hasta sofocar el incendio, el cual no afectó el área de ventas.

“En el transcurso de la mañana se está llevando a cabo el peritaje de bomberos y personal técnico de la entidad para determinar las causas que originaron el siniestro.

“En cuanto sea posible comenzarán los trabajos de limpieza del sector afectado para poder iniciar las tareas de reacondicionamiento del local y poder reabrirlo a la brevedad.”