Abren inscripciones para la Orquesta Escuela Infanto Juvenil del barrio Miramar
Se abrieron las inscripciones para la Orquesta Escuela Infanto Juvenil del Barrio Miramar, correspondiente al ciclo lectivo 2026.
La convocatoria está dirigida a chicas y chicos de 7 a 16 años, que podrán participar de clases gratuitas de trompeta, flauta, violín, viola, violonchelo, contrabajo y lenguaje musical.
La orquesta forma parte activa del ecosistema educativo del barrio, fortaleciendo vínculos desde la infancia y la adolescencia.
Más información en la cuenta de Instagram: @orquestaescuelamiramar
