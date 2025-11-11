Ratifican un calendario de 190 días de clase para el próximo año

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó que el Consejo Federal de Educación (CFE) reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

La asamblea contó con la presencia de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, y fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell.

El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24. La misma establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

En ese sentido, se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso.

Para el nivel secundario se contempla un piso mínimo de 900 horas reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj.

Esta medición en horas, además de permitir un monitoreo más preciso del tiempo de clases, brinda una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional.

La resolución aprobada en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación también determina que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.