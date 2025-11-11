Juzgan a un joven por la muerte de cinco personas en la ruta 3

Hasta el jueves 13 se llevará a cabo el juicio oral y público para analizar la conducta de Carlos Emanuel Delgado Garay, quien manejaba un vehículo por la ruta 3 y ocasionó la muerte de sus padres y de una joven familia que circulaba en sentido contrario.

Según la causa, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2020 cuando el acusado manejaba su vehículo por el kilómetro 864, a la altura de Villalonga, y, por causas que se desconocen, invadió el carril contrario y produjo un impacto sobre un Peugeot 208 que circulaba de frente con tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión frontal de ambos vehículos murieron todos los ocupantes del Peugeot, Ivana Beatriz Arias, Sergio Gonzalo Barrionuevo y su bebe de 6 meses de edad.

También, perdieron la vida los padres del conductor acusado, Nilda Raquel Bustos y Juan Carlos Delgado Garay.

Garay llega a juicio acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales.

EL DÍA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE LA FAMILIA ARIAS

El 30 de diciembre de 2020 la vida de la familia Arias cambió para siempre, luego de recibir la triste noticia que una de sus hermanas, su esposo y su bebé de apenas seis meses murieron luego de ser embestidos de frente, en un tramo de la ruta nacional Nº3.

La joven jujeña Ivana Beatriz Arias (27) era enfermera y trabajaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia, allí conoció a Sergio Barrionuevo (32), oriundo de la provincia de Tucumán, y juntos formaron una familia y tuvieron un bebé.

La joven familia había viajado semanas antes, desde el sur del país para que sus familiares conocieran al bebé y “esos días fueron los más hermosos de nuestras vidas, como si nos adelantáramos a la pesadilla que estamos viviendo, con mis hermanos no queríamos ni siquiera dormir para seguir conversando con Ivana y Sergio”, le dijo Sofía Arias, una de las hermanas de la joven jujeña, al diario El Tribuno.

“La muerte de mi hermana, mi cuñado y mi sobrinito nos dejó a todos mis hermanos y a mi mamá con un vacío muy grande en nuestras vidas, sabemos nada va a volver a ser lo mismo, pero tratamos de seguir adelante y mantenernos unidos porque sabemos que es por lo que ella siempre luchó”.

“Necesitamos que haya justicia y esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad jujeña, para que estos tipos de hechos se visibilicen, sobre todo a los jóvenes que conducen vehículos, que lo hagan con la mayor responsabilidad, porque todo puede para siempre en un solo instante. A nosotros nos arrebataron el motor de la familia, nuestro ejemplo de persona, nos quitaron a un angelito y nos duele tener que saber que fue por una imprudencia de un conductor”, agregó Sofía.