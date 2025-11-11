Incendio en el Hiper: el gerente de la Cooperativa confirmó que no hubo heridos

El gerente de la Cooperativa Obrera, Mariano Glass, afirmó este martes que “no hubo ninguna persona herida ni lastimada” en el incendio de importantes proporciones que afectó el Hiper de calle Aguado.

“Queremos llevar tranquilidad: no hubo personas lastimadas. Además, se activaron todos los protocolos de manera inmediata”, remarcó el directivo luego de que los bomberos pudieran controlar el siniestro.

“Esto fue un foco que se inició en la trastienda, en algún área de servicios, y que tomó el techo, mientras que el área de ventas no fue afectada (por las llamas), solo hubo un poco de humo”, ratificó Glass.

“Los protocolos que tiene la Cooperativa se cumplieron. Las prácticas frente a situaciones de evacuación que hacemos sirvieron para salir hoy sin problemas. Quiero agradecer enormemente al personal que mantuvo la tranquilidad en todo momento”, sostuvo.

“No queremos hacer especulaciones sobre lo que pudo haber pasado. Cuando esté el informe, lo vamos a compartir. Por supuesto, se tomarán medidas para que cosas así no se repitan, pero la verdad es que es una sorpresa enorme después de todo el trabajo” que se hizo, amplió Glass al hacer referencia a la remodelación del supermercado que se hizo tras la inundación de marzo.

“Hay que destacar que los bomberos, Defensa Civil y la Policía vinieron muy rápidamente. Eso es para destacar. Nosotros tenemos una sala de monitoreo, que dio aviso inmediatamente cuando detectó lo que estaba pasando”, agregó.