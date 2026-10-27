“Hay que entender que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense”

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, cuestionó la promoción del Gobierno nacional para impulsar la migración interna hacia regiones en crecimiento por actividades extractivas, como el petróleo y la minería.

En ese sentido, afirmó que Vaca Muerta no cuenta con espacio suficiente para recibir a la población del conurbano bonaerense.

“Hay que hacerle entender al Gobierno nacional que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense. Y no lo va a hacer porque no entra, en el conurbano bonaerense hay millones de habitantes”, expresó.

Sapag sostuvo que la solución para el conurbano no pasa por la minería, el petróleo o la producción de alimentos, sino por potenciar la industria mediante una estrategia orientada a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“La forma de solucionar al conurbano bonaerense no es con la minería, el petróleo o los alimentos, es potenciar la industria con una estrategia dedicada para las pymes”, planteó.

El exmandatario aclaró que no propone proteger a las grandes industrias, sino acompañar a los pequeños emprendedores en un contexto de apertura de importaciones.

Además, manifestó que no comparte la teoría económica del Gobierno nacional y mencionó como ejemplo a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump elevó los aranceles para proteger a las empresas locales.

Por último, Sapag señaló que Neuquén debe proteger el empleo de sus habitantes y afirmó que la cantidad de trabajadores que llegan a la provincia es similar a la de bebés que nacen allí. (Diario Río Negro)