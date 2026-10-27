Mbappé pidió disculpas tras perder acuerdos comerciales con empresas chinas

El futbolista francés Kylian Mbappé pidió disculpas por unos comentarios en los que aparentemente se refirió al líder chino Mao Zedong como un dictador. La controversia se produjo tras la difusión de un video y derivó en la ruptura de acuerdos comerciales con tres empresas chinas.

“Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo”, expresó Mbappé en un comunicado, en el que también manifestó su respeto por el pueblo chino y su historia.

Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos con el delantero. En comunicados difundidos el martes, señalaron su rechazo a expresiones o acciones que puedan herir el sentimiento nacional.

La polémica surgió por un fragmento de una entrevista del programa francés de internet The Bridge, en el que Mbappé mencionó un meme que lo representaba con el rostro de Mao Zedong. En redes sociales, algunos usuarios criticaron sus comentarios y reclamaron un boicot al futbolista.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que las expresiones que hieren los sentimientos del pueblo chino generan el rechazo de distintos sectores de la sociedad.

Además, la plataforma RedNote anunció que retirará materiales promocionales relacionados con Mbappé y bloqueó temporalmente la posibilidad de que su cuenta reciba nuevos seguidores.