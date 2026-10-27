Trabajos de recambio de cañerías afectarán el suministro de agua en un sector de Bahía Blanca

Este miércoles 28 se realizarán trabajos sobre la calle Drago, en las intersecciones con Piedrabuena y Chubut, en Bahía Blanca.

Las tareas corresponden a la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y afectarán el suministro en el cuadrante comprendido por Alberdi, Remedios de Escalada, Luis M. Drago y Agustín de Arrieta.

Se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el agua únicamente para cubrir necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

Ante dificultades, se puede contactar a la empresa a través de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o por sus redes sociales, Facebook y Telegram.