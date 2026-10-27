El Concejo Deliberante avanza en una ordenanza integral para prevenir y sancionar el maltrato animal

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca continúa avanzando en la elaboración de una ordenanza integral de bienestar animal, guarda responsable y prevención del maltrato, a partir del trabajo desarrollado durante los últimos meses con concejales, instituciones proteccionistas, profesionales, vecinos autoconvocados y representantes del Municipio y del ámbito judicial.

La iniciativa busca reunir y actualizar distintas ordenanzas municipales actualmente vigentes, incorporando nuevas herramientas que permitan mejorar la prevención, la intervención y el seguimiento de situaciones de maltrato animal en la ciudad.

Uno de los ejes centrales es fortalecer la capacidad de actuación del Estado municipal, estableciendo procedimientos claros para recibir denuncias, evaluar situaciones de riesgo, intervenir cuando corresponda y realizar un seguimiento de cada caso.

Entre las principales herramientas que contempla el proyecto se encuentran:

– Prevención y educación: campañas permanentes de concientización, guarda responsable, vacunación, esterilización y bienestar animal.

– Protocolos de actuación: procedimientos para atender denuncias, situaciones de abandono, maltrato, ataques y riesgos para los animales o las personas.

– Sanciones administrativas: un régimen de infracciones leves, graves y muy graves, con multas y otras medidas que podrá aplicar la Justicia de Faltas conforme la legislación vigente.

– Registros y seguimiento: sistemas municipales para documentar intervenciones, identificar reincidencias y registrar restricciones administrativas firmes.

– Programa de Guardadores: creación de un registro de personas y organizaciones voluntarias que puedan brindar alojamiento transitorio a animales que necesiten protección.

– Actualización normativa: revisión y eventual derogación de ordenanzas anteriores para integrar sus disposiciones en una regulación más completa y actualizada.

La propuesta también contempla herramientas de coordinación entre las áreas municipales, la Justicia de Faltas y el Ministerio Público Fiscal, respetando las competencias correspondientes a cada organismo.

De esta manera, se busca complementar la intervención de la Justicia Penal con medidas municipales propias de prevención, protección, control y sanción administrativa.

El trabajo legislativo parte de los diferentes proyectos presentados por concejales y vecinos autoconvocados, así como de los aportes realizados por instituciones y organizaciones que desde hace años desarrollan tareas de protección animal en Bahía Blanca.

El objetivo es avanzar hacia una norma integral, actualizada y aplicable, que permita contar con una política pública sostenida de bienestar y protección animal.

El proyecto continúa en etapa de análisis y revisión legislativa, con el propósito de alcanzar un texto consensuado que fortalezca las herramientas municipales existentes.