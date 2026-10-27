martes, octubre 27, 2026
Nacionales

El Gobierno argentino no emitirá un comunicado por la reelección de Lula

De La Bahía Noticias

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió en conferencia de prensa, desde la Casa Rosada, a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y señaló que el Gobierno tomó nota del resultado.

“En 2023, cuando Milei fue electo presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”, expresó.

Además, confirmó que la Cancillería tampoco emitirá un comunicado oficial.

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