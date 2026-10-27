martes, octubre 27, 2026
Nacionales

El Gobierno descartó que Patricia Bullrich compita en un partido opositor

De La Bahía Noticias

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este martes, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, a la ausencia de la senadora Patricia Bullrich en la última reunión de Gabinete.

“No hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor, es parte del Gobierno. En la reunión de Gabinete estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir. Todo lo demás son especulaciones”, afirmó.

Además, remarcó que la senadora libertaria apoya la candidatura de Javier Milei para la reelección.

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