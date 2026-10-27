martes, octubre 27, 2026
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“Quemar en la hoguera”: el Gobierno afirmó que Milei habló con enojo al referirse a periodistas

De La Bahía Noticias

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió a las declaraciones de Javier Milei sobre “quemar en la hoguera” a periodistas y sostuvo que sus palabras no deben interpretarse de manera literal, sino como una “expresión de enojo”.

“Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión y al periodismo que trabaja con transparencia y respeto a la verdad. Distinguimos a esos periodistas de los que operan, mienten y usaron la causa $LIBRA para perjudicar al Presidente”, señaló.

Además, remarcó que el mandatario se expresó con “enojo” y que “no se pueden tomar esas palabras literales”.

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