“Quemar en la hoguera”: el Gobierno afirmó que Milei habló con enojo al referirse a periodistas

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió a las declaraciones de Javier Milei sobre “quemar en la hoguera” a periodistas y sostuvo que sus palabras no deben interpretarse de manera literal, sino como una “expresión de enojo”.

“Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión y al periodismo que trabaja con transparencia y respeto a la verdad. Distinguimos a esos periodistas de los que operan, mienten y usaron la causa $LIBRA para perjudicar al Presidente”, señaló.

Además, remarcó que el mandatario se expresó con “enojo” y que “no se pueden tomar esas palabras literales”.