Pensar cómo crece Bahía también es pensar la ciudad de los próximos años

El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial es una herramienta central para definir cómo se ordena, se planifica y se desarrolla Bahía Blanca.

A partir de la propuesta inicial presentada por el Municipio, durante septiembre y los primeros días de octubre el Concejo Deliberante llevará adelante una serie de encuentros con distintos sectores e instituciones para profundizar su análisis.

En esta primera etapa habrá reuniones con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y el Colegio de Agrimensores, generando instancias para conocer sus miradas, analizar los distintos aspectos de la propuesta y recoger aportes sobre una normativa que tendrá impacto en el desarrollo futuro de la ciudad.

No estamos hablando de un Código definitivo, sino de una propuesta que debe ser estudiada, discutida y enriquecida.

Porque decidir cómo queremos que crezca Bahía requiere tiempo, conocimiento, distintas miradas y una discusión seria sobre la ciudad que queremos construir.