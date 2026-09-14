Sueños Compartidos: absolvieron al exministro Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal 5 absolvió al exministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa por la defraudación de fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011.

A su vez, los magistrados condenaron con penas en suspenso a José López, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.

La sentencia definitiva sobre el caso de construcción de viviendas sociales será difundida el 13 de noviembre.

Ninguno de los condenados quedará detenido de manera inmediata.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera habían solicitado seis años de prisión para el funcionario absuelto y los demás acusados.

Por su parte, el tribunal juzgó la asignación directa de obras sin licitación por más de 206 millones de pesos.