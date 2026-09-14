Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo

Boca Juniors definió la formación titular para enfrentar a San Pablo este martes en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El club argentino defenderá la ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida disputado en Buenos Aires.

El entrenador del equipo, Rodolfo Arruabarrena, utilizará a la mayoría de los futbolistas principales tras rotar el plantel en el torneo local.

El arquero Álvaro Montero y el mediocampista Milton Delgado retornarán a la alineación inicial.

El director técnico declaró que el conjunto no saldrá a especular con el resultado global y buscará la victoria en el estadio Morumbí.