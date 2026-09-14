martes, septiembre 15, 2026
Golazo HD

Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo

De La Bahía 915

Boca Juniors definió la formación titular para enfrentar a San Pablo este martes en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El club argentino defenderá la ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida disputado en Buenos Aires.

El entrenador del equipo, Rodolfo Arruabarrena, utilizará a la mayoría de los futbolistas principales tras rotar el plantel en el torneo local.

El arquero Álvaro Montero y el mediocampista Milton Delgado retornarán a la alineación inicial.

El director técnico declaró que el conjunto no saldrá a especular con el resultado global y buscará la victoria en el estadio Morumbí.

Comentarios

You May Also Like

¡Orgullo! River es el mejor argentino ubicado en el ranking mundial de clubes

De La Bahía Noticias

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de España y es el nuevo líder del campeonato de la Fórmula 1

Gerardo Lorenzo

Nocioni anunció su retiro del básquet

Fabricia