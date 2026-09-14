Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo
Boca Juniors definió la formación titular para enfrentar a San Pablo este martes en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El club argentino defenderá la ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida disputado en Buenos Aires.
El entrenador del equipo, Rodolfo Arruabarrena, utilizará a la mayoría de los futbolistas principales tras rotar el plantel en el torneo local.
El arquero Álvaro Montero y el mediocampista Milton Delgado retornarán a la alineación inicial.
El director técnico declaró que el conjunto no saldrá a especular con el resultado global y buscará la victoria en el estadio Morumbí.
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