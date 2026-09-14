martes, septiembre 15, 2026
Locales

Bahía Blanca firma convenio provincial para fortalecer la salida de las violencias de género

De La Bahía 915

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que se firmó con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el convenio de implementación del Programa de Fortalecimiento para las Salidas de las Violencias de Género.

En la ciudad ya se acompañó a 1.202 víctimas en lo que va del año.

Con este programa se podrá profundizar el trabajo integral, que contempla asistencia psicológica y jurídica, intermediación laboral, acompañamiento a emprendimientos, terminalidad educativa y fortalecimiento de las redes de cuidado.

“Seguimos trabajando en equipo por una Bahía igualitaria y libre de violencia”, señaló el jefe comunal.

Comentarios

You May Also Like

En la semana de reinicio de clases el Municipio testeó a 191 docentes y se detectó un solo caso positivo COVID-19

Debora Pedreira

Se registraron las primeras nevadas del año en el cerro Ventana

De La Bahía Noticias

Dos vehículos chocaron en una esquina de la ciudad [Video]

De La Bahía Noticias