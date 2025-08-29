viernes, agosto 29, 2025
Internacionales

[VIDEO] Cómo siguen los incendios en España

De La Bahía Noticias

Excepto por un nuevo fuego de nivel 2 que apareció este jueves y obligó a desalojar la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, la situación general es positiva, con una evolución favorable del de Fasgar-Igüeña, en el Bierzo, y sin incendios superiores a 20 hectáreas activos en Galicia.

La mejora en las condiciones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas y la lluvia que ha caído en algunas zonas, permitió avanzar a los equipos avanzar en las labores de extinción de muchos de los incendios.

Comentarios

