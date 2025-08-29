Hoy realizan cortes de calles en Bahía por trabajos de fresado y reencarpetado asfáltico

El gobierno local anunció que hoy se realizarán cortes de calles en la ciudad por trabajos de fresado y reencarpetado asfáltico.

Una de las interrupciones se realizará de 8 a 14 en calle Alsina, entre avenida Napostá y las vías del ferrocarril.

El otro corte se hará de 14 a 19 en Yrigoyen, entre 12 de Octubre y avenida Alem.

Por lo tanto, la línea 519A modificará su recorrido en sentido Don Ramiro a Patagonia Norte, por Yrigoyen, avenida Alem, Rodríguez, Urquiza y recorrido habitual.

En tanto, hasta las 19, se corta el tránsito en calle Pueyrredón, entre Thompson y Darregueira; de 8 a 14, en la bocacalle de Maldonado y Almafuerte; y de 13 a 17, en Almafuerte, entre Inglaterra y Maldonado.

En todos los casos, los cortes se efectuarán en forma total y debido a trabajos de reencarpetado asfáltico.