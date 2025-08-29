La Anmat prohíbe la comercialización de un suplemento dietario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización del suplemento dietario “Creatina Monohidrato” de la marca Wolf Nutrition.

Esta acción se debe a que el producto carece de registros de establecimiento y de producto, presentando números de RNE y RNPA inexistentes, lo que lo convierte en un producto ilegal.

La norma afecta a consumidores y comerciantes ya que se busca proteger la salud pública al evitar el consumo de productos no regulados que no garantizan su calidad e inocuidad.

Además, se prohíbe la comercialización de cualquier producto que utilice los mismos números de registro falsos.