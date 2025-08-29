Conflicto en La Suipachense por despidos

La Suipachense, del grupo venezolano Maralac, despidió a nueve trabajadores ligados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), a los que señalan por hechos de violencia.

Desde el gremio desmintieron las acusaciones y explicaron que la compañía láctea, además de las cesantías, debe salarios.

“(Al personal administrativo) los responsabilizan de haber depositado, el cuarto día hábil del mes, parte de los sueldos adeudados de los trabajadores en sus cuentas. (Los empresarios) dijeron que lo hicieron en contra de las directivas que se le dieron porque ese dinero tenía otro destino y eso no ha sido así”, expresaron.

Como medida de protesta comenzaron paros y bloqueos dentro de la fábrica.

Por la crisis, la firma tuvo que reducir a la mitad el procesamiento de leche: pasó de 4 a 2 millones de litros mensuales. (Página 12)