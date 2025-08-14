Abrieron las inscripciones para catálogo musical Código Provincia

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la reapertura de la convocatoria al catálogo Código Provincia, una plataforma pública que visibiliza y potencia la diversidad musical bonaerense, donde se integran proyectos artísticos y quienes forman parte de la cadena productiva de la música.

La inscripción se realiza de manera online a través de codigoprovincia.gba.gob.ar, y requiere que los proyectos cuenten con material publicado en alguna plataforma de audio digital desde el 1° de enero de 2021 en adelante (no es excluyente que sea Spotify). La postulación debe ser realizada por un/a representante mayor de 18 años. Para consultas, se encuentra disponible el correo: codigoprovincia@gmail.com.

Esta nueva etapa de registro está dirigida a proyectos musicales como bandas, solistas y otros formatos, así como a sellos discográficos, estudios de grabación, productoras, agencias de booking y management, entre otros actores fundamentales del sector.

“Desde su lanzamiento en 2021, Código Provincia se consolidó como una herramienta estratégica de promoción cultural y territorial. En estos años permitió programar más de 700 shows en vivo en distintos puntos de la Provincia, y actualmente cuenta con proyectos de géneros como folklore, indie, rock, electrónica, pop, cumbia, entre otros”, señalaron desde el Instituto Cultural que conduce Florencia Saintout.

Además, el catálogo incluye aproximadamente 100 perfiles del sector industrial, más de 2800 proyectos artísticos (compuestos por 9500 integrantes) fortaleciendo así el entramado productivo vinculado a la música.

Un equipo de curadores y curadoras especializados organiza playlists temáticas y geolocalizadas que destacan tanto producciones consolidadas como nuevas propuestas emergentes. Estos contenidos son difundidos a través de los canales oficiales del Instituto Cultural, generando circulación y nuevas oportunidades para la escena local.